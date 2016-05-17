Mira cómo descargar robots gratis
La información ha sido cogida del libro de Bill Williamas “Caos de Trading”.
El primer script determina el tipo de la barra según la teoría de Bill y los nombres inventados por él.
Análisis de la barra
El segundo determina la dirección de la tendencia.
Análisis de la tendencia
