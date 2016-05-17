CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

Scripts del “Caos de trading” - script para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
874
Ranking:
(1)
Publicado:
analizBara.mq4 (2.86 KB) ver
AnalizTrenda.mq4 (1.3 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La información ha sido cogida del libro de Bill Williamas “Caos de Trading”.

El primer script determina el tipo de la barra según la teoría de Bill y los nombres inventados por él.

Análisis de la barra

El segundo determina la dirección de la tendencia.

Análisis de la tendencia

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8438

Previsión de los rangos de precios Previsión de los rangos de precios

El indicador indica en el rango de precios de la nueva barra.

Indicador i-Regr H&amp;L Indicador i-Regr H&amp;L

El indicador construye el Canal de regresión usando los precios High y Low.

iTrend iTrend

El indicador iTrend determina el inicio y el fin de la tendencia.

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 ZigZagEvgeTrofi ver. 1

Se usa el indicador ZigZag.