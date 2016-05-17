Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iTrend - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1560
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador iTrend determina el inicio y el fin de la tendencia.
iTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8439
Scripts del “Caos de trading”
Definición de la barra y dirección de la tendencia.Previsión de los rangos de precios
El indicador indica en el rango de precios de la nueva barra.
ZigZagEvgeTrofi ver. 1
Se usa el indicador ZigZag.Open_close
Cuando la vela crece, el EA abre la venta, y cuando se reduce, cierra la compra y coloca una orden de venta.