Indicadores

iTrend - indicador para MetaTrader 4

1560
(13)
iTrend.mq4 (4.03 KB) ver
El indicador iTrend determina el inicio y el fin de la tendencia.


iTrend




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8439

