1.众所周知，指标ZigZag可以沿着最后的点移动。如果它低于先前的点，表示为卖出信号。如果高于-卖入信号。.

2.如果买入仓位已经打开并且当前的信号为买入，我们无需做任何事。

3.如果卖出仓位打开并且当前信号为买入，那么我们需要平仓并打开所需方向的仓位。

注意:

如果在这个智能交易中添加 Money Management 和 Martingale，将得到非常糟糕的结果。在真正实用这个系统之前，必须认真确定 Stop Loss 和 Take Profit设定。 如果连接断开或是停电，您的开仓将会离正确的方向越来越远。

注意!不要使用这个智能交易到真实账户中。



报告: