代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - MetaTrader 4EA

Evgeniy Trofimov | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
5707
等级:
(3)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

1.众所周知，指标ZigZag可以沿着最后的点移动。如果它低于先前的点，表示为卖出信号。如果高于-卖入信号。.
2.如果买入仓位已经打开并且当前的信号为买入，我们无需做任何事。
3.如果卖出仓位打开并且当前信号为买入，那么我们需要平仓并打开所需方向的仓位。

注意:

如果在这个智能交易中添加 Money Management 和 Martingale，将得到非常糟糕的结果。在真正实用这个系统之前，必须认真确定 Stop Loss 和 Take Profit设定。 如果连接断开或是停电，您的开仓将会离正确的方向越来越远。
注意!不要使用这个智能交易到真实账户中。

报告:

策略测试报告
ZigZagEvgeTrofi 1
Alpari-Classic (Build 218)

货币对
GOLD (Gold (Spot))
时间周期
4 小时 (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
模式化全部替克
参量ExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;

历史柱6443模式化替克4267178模式化质量88.60%
图表错误1




初始保证金1000.00



净盈利6275.97毛盈利16505.35毛亏损-10229.38
赢利1.61预期盈利28.14

完全借款376.19最大借款1101.44 (15.32%)相对借款46.40% (540.02)

总交易
223卖空仓位 (盈利百分比)111 (37.84%)看涨仓位(盈利百分比х)112 (48.21%)

赢利交易(数量百分比)96 (43.05%)亏损交易 (数量百分比)127 (56.95%)
最大赢利交易1182.76亏损交易-306.66
平均赢利交易171.93亏损交易-80.55
最大数量连续赢利 (盈利)5 (716.33)连续亏损 (亏损)5 (-297.53)
最大连续赢利 (赢利数量)1505.49 (2)连续亏损 (亏损数量)-631.09 (4)
平均连续赢利2连续亏损2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8440

ZigZag with Its Own "Channel" ZigZag with Its Own "Channel"

MetaQuotes 为标准的ZigZag添加了画出通道边界。

智能交易 Robot_MACD_12.26.9 智能交易 Robot_MACD_12.26.9

以指标 MACD为基础的智能交易。

阻力线指标 阻力线指标

阻力线的构建最后两个高部分之上。

支撑线指标 支撑线指标

支撑线的构建最后两个低部分之下。