请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 5707
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
1.众所周知，指标ZigZag可以沿着最后的点移动。如果它低于先前的点，表示为卖出信号。如果高于-卖入信号。.
2.如果买入仓位已经打开并且当前的信号为买入，我们无需做任何事。
3.如果卖出仓位打开并且当前信号为买入，那么我们需要平仓并打开所需方向的仓位。
注意:
如果在这个智能交易中添加 Money Management 和 Martingale，将得到非常糟糕的结果。在真正实用这个系统之前，必须认真确定 Stop Loss 和 Take Profit设定。 如果连接断开或是停电，您的开仓将会离正确的方向越来越远。
注意!不要使用这个智能交易到真实账户中。
报告:
策略测试报告
ZigZagEvgeTrofi 1
Alpari-Classic (Build 218)
|货币对
|GOLD (Gold (Spot))
|时间周期
|4 小时 (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
|模式化
|全部替克
|参量
|ExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;
|历史柱
|6443
|模式化替克
|4267178
|模式化质量
|88.60%
|图表错误
|1
|初始保证金
|1000.00
|净盈利
|6275.97
|毛盈利
|16505.35
|毛亏损
|-10229.38
|赢利
|1.61
|预期盈利
|28.14
|完全借款
|376.19
|最大借款
|1101.44 (15.32%)
|相对借款
|46.40% (540.02)
|总交易
|223
|卖空仓位 (盈利百分比)
|111 (37.84%)
|看涨仓位(盈利百分比х)
|112 (48.21%)
|赢利交易(数量百分比)
|96 (43.05%)
|亏损交易 (数量百分比)
|127 (56.95%)
|最大
|赢利交易
|1182.76
|亏损交易
|-306.66
|平均
|赢利交易
|171.93
|亏损交易
|-80.55
|最大数量
|连续赢利 (盈利)
|5 (716.33)
|连续亏损 (亏损)
|5 (-297.53)
|最大
|连续赢利 (赢利数量)
|1505.49 (2)
|连续亏损 (亏损数量)
|-631.09 (4)
|平均
|连续赢利
|2
|连续亏损
|2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8440
ZigZag with Its Own "Channel"
MetaQuotes 为标准的ZigZag添加了画出通道边界。智能交易 Robot_MACD_12.26.9
以指标 MACD为基础的智能交易。