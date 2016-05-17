Indicador del cambio del precio tick por tick

Este indicador muestra a cuántos puntos y en qué dirección se ha cambiado el precio con la llegada del nuevo tick. A diferencia de su antecesor (https://www.mql5.com/ru/code/8414 ), la información se muestra en la ventana principal del gráfico y ha sido añadida la reproducción sonora del cambio de los ticks.



