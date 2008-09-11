Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор изменения тика - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4880
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор указывает направление изменение цены за один тик, а также на сколько пунктов изменилась цена с приходом нового тика.
Индикатор очень удобен для отслеживания больших изменений цены за один тик.
Настройки индикатора
- teak_size - размер изменения цены за один тик, для отслеживания, в пунктах.
- _Alert - включить или выключить отображение диалогового окна, содержащее пользовательские данные.
- Send_Mail - Включить или выключить. Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- Send_Notification - Включить или выключить. Посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
Индикатор показывает в отдельном подконе графика текущий символ, цены Bid/Ask, текущий своп, ожидаемый депозит для длинной/короткой позиции, а также плавающий спред для символа, и оставшееся время до завершения свечи в зависимости от текущего временного интервала... Давайте посмотримElder Impulse System
Черные бары - флет, синие и красные соответственно повышающийся и понижающийся тренд.
Индикатор Kuskus Starlight. Не совсем понятно, что автор пытался сделать с индикатором.Kwan
Работа этого индикатора для торговле на форекс в принципе понятна из картинки.