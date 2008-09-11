Индикатор указывает направление изменение цены за один тик, а также на сколько пунктов изменилась цена с приходом нового тика.

Индикатор очень удобен для отслеживания больших изменений цены за один тик.

Настройки индикатора

teak_size - размер изменения цены за один тик, для отслеживания, в пунктах.

_Alert - включить или выключить отображение диалогового окна, содержащее пользовательские данные.

Send_Mail - Включить или выключить. Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

Send_Notification - Включить или выключить. Посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".



