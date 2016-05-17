CodeBaseSecciones
Indicadores

Daily Open-SR (Dosr) - indicador para MetaTrader 4

DOSR.mq4 (3.12 KB) ver
La técnica de trading basada en soporte/resistencia que se determinan durante la apertura diaria.

Parámetros de entrada:

extern color   ResistanceColor=Red;
extern color   SupportColor   =Blue;
extern color   TodayOpenColor =Yellow;

Dosr

