CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Indikator of Tickly Price Changing - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1006
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeigt die Preisänderung und Richtung eines jeden neuen Ticks in Form von Punkten an. Im Unterschied zu seinem Vorgänger https://www.mql5.com/en/code/8414 wird die Information im Hauptfenster angezeigt Und es wurde ein Sound für jeden Tick hinzugefügt.



Indikator of Tickly Price Changing

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8430

SMI_Correct-1 SMI_Correct-1

Ein weiterer SMI Indikator. Auf der Basis des Buches "Momentum, Direction and Divergence" by W. Blau.

Daily Open-SR (Dosr) Daily Open-SR (Dosr)

Eine Handelsstrategie die auf Widerstands- und Unterstützungslinien basiert, die zum Anfang eines Tages ermittelt werden.

e_RP_250 e_RP_250

Dieser Indikator wurde auf meinem Wunsch für die Arbeit mit dem RPoint Indikator entwickelt. Diese Variante habe ich durch Veränderung der Parameter des Indikators und des EAs erhalten. Wechseln des Wertes des Umkehrpunktes zu 250 wenn dieser Indikator installiert wird.

Variations on the Topic of WPR Variations on the Topic of WPR

Eine kleine Ansammlung von Indikatoren.