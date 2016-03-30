und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Indikator of Tickly Price Changing - Indikator für den MetaTrader 4
- 1006
Dieser Indikator zeigt die Preisänderung und Richtung eines jeden neuen Ticks in Form von Punkten an. Im Unterschied zu seinem Vorgänger https://www.mql5.com/en/code/8414 wird die Information im Hauptfenster angezeigt Und es wurde ein Sound für jeden Tick hinzugefügt.
Indikator of Tickly Price Changing
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8430
