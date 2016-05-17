Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Variaciones al tema de WPR. - indicador para MetaTrader 4
Los indicadores se basan en WPR.
No hay nada nuevo bajo el sol.
El primer indicador. WPR con Bollinger.
WPR con Bollinger
El segundo indicador. WPR suavizado.
WPR suavizado
E tercer indicador. WPR multidivisas suavizado. Permite ver el movimiento de otros símbolos en el gráfico actual.
WPR multidivisas suavizado
El cuarto indicador. WPR multidivisas. Permite ver el movimiento de otros símbolos en el gráfico actual.
WPR multidivisas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8432
