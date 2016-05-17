CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Variaciones al tema de WPR. - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
941
Ranking:
(5)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Los indicadores se basan en WPR.

No hay nada nuevo bajo el sol.

El primer indicador. WPR con Bollinger.

WPR con Bollinger

El segundo indicador. WPR suavizado.

WPR suavizado

E tercer indicador. WPR multidivisas suavizado. Permite ver el movimiento de otros símbolos en el gráfico actual.

WPR multidivisas suavizado

El cuarto indicador. WPR multidivisas. Permite ver el movimiento de otros símbolos en el gráfico actual.

WPR multidivisas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8432

e_RP_250 e_RP_250

Ha sido escrito por mi encargo para el trabajo con el indicador RPoint. Cambiando los parámetros del indicador y Asesor Experto, he llegado a esta versión. Al colocar el indicador, cambie el valor ReversPoint por 250.

Indicador del cambio del precio tick por tick Indicador del cambio del precio tick por tick

Muestra cómo se ha cambiado el precio con la llegada del nuevo tick.

Indicadores de tendencia Indicadores de tendencia

Un pequeño conjunto de indicadores de tendencia.

Http Client Http Client

Work with any http servers...