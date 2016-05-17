CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

e_RP_250 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
892
Ranking:
(9)
Publicado:
e_RPoint_250.mq4 (2.53 KB) ver
Lo probaba sólo con EURUSD H1 desde el enero hasta el 15 de septiembre del año en curso. Fueron realizadas 24 operaciones, ninguna fue con pérdidas.

e_RP_250

Muestra bien las señales de entrada incluso en M5 con los datos iniciales del indicador iguales a 50 (y con los parámetros de SL y TP más grandes del EA, por ejemplo 999, es decir después de rebote del valle hasta el rebote del pico, etc.). Luego, es la cosa del trader.

La salida por el indicador suele dar el resultado negativo. Cuando se inicia por primera vez, hace la operación por el rebote (o sea, puede ser tarde), así que es mejor activarlo después de la formación del pico o valle.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8431

Indicador del cambio del precio tick por tick Indicador del cambio del precio tick por tick

Muestra cómo se ha cambiado el precio con la llegada del nuevo tick.

SMI_Correct-1 SMI_Correct-1

Otro indicador SMI. Se basa en el libro de W. Blau “Momentum, dirección y divergencia”.

Variaciones al tema de WPR. Variaciones al tema de WPR.

Un pequeño conjunto de indicadores

Indicadores de tendencia Indicadores de tendencia

Un pequeño conjunto de indicadores de tendencia.