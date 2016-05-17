Lo probaba sólo con EURUSD H1 desde el enero hasta el 15 de septiembre del año en curso. Fueron realizadas 24 operaciones, ninguna fue con pérdidas.

e_RP_250



Muestra bien las señales de entrada incluso en M5 con los datos iniciales del indicador iguales a 50 (y con los parámetros de SL y TP más grandes del EA, por ejemplo 999, es decir después de rebote del valle hasta el rebote del pico, etc.). Luego, es la cosa del trader.

La salida por el indicador suele dar el resultado negativo. Cuando se inicia por primera vez, hace la operación por el rebote (o sea, puede ser tarde), así que es mejor activarlo después de la formación del pico o valle.