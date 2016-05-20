Participe de nossa página de fãs
Indicator of Tickly Price Changing - indicador para MetaTrader 4
The indicator shows the number of the points the price changed by and the direction of price changing with the coming of a new tick. As distinct from its forerunner https://www.mql5.com/en/code/8414 the information is displayed in the main window of the chart and the sound accompaniment of the tick coming was added.
Indicator of Tickly Price Changing
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8430
