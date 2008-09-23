Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор потикового изменения цены - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор указывает на сколько пунктов и в какую сторону изменилась цена с приходом нового тика. В отличии своего предшественика( https://www.mql5.com/ru/code/8414 ), информация выводиться в основное окно графика и добавлено звуковое сопровождение изминения тиков.
