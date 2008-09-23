CodeBaseРазделы
Индикатор потикового изменения цены - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
4536
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор указывает на сколько пунктов и в какую сторону изменилась цена с приходом нового тика. В отличии своего предшественика( https://www.mql5.com/ru/code/8414 ), информация выводиться в основное окно графика и добавлено звуковое сопровождение изминения тиков.

Индикатор потикового изменения цены



