Индикатор потикового изменения цены

Индикатор указывает на сколько пунктов и в какую сторону изменилась цена с приходом нового тика. В отличии своего предшественика( https://www.mql5.com/ru/code/8414 ), информация выводиться в основное окно графика и добавлено звуковое сопровождение изминения тиков.



