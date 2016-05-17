CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SMI_Correct-1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1246
Ranking:
(5)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Otro indicador SMI. Se basa en el libro de W. Blau “Momentum, dirección y divergencia”.

extern int Period_Q= 13; // HH LL
extern int Period_R= 25; // 1st EMA
extern int Period_S=  2; // 2nd EMA
extern int Signal=5; // Signal EMA
extern int ShowBars=1000;

SMI_Correct-1

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8429

Daily Open-SR (Dosr) Daily Open-SR (Dosr)

La técnica de trading basada en soporte/resistencia que se determinan durante la apertura diaria.

i_EF_distance i_EF_distance

Implementación tipo MA de algo.

Indicador del cambio del precio tick por tick Indicador del cambio del precio tick por tick

Muestra cómo se ha cambiado el precio con la llegada del nuevo tick.

e_RP_250 e_RP_250

Ha sido escrito por mi encargo para el trabajo con el indicador RPoint. Cambiando los parámetros del indicador y Asesor Experto, he llegado a esta versión. Al colocar el indicador, cambie el valor ReversPoint por 250.