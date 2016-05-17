Mira cómo descargar robots gratis
SMI_Correct-1 - indicador para MetaTrader 4
- 1246
Otro indicador SMI. Se basa en el libro de W. Blau “Momentum, dirección y divergencia”.
extern int Period_Q= 13; // HH LL extern int Period_R= 25; // 1st EMA extern int Period_S= 2; // 2nd EMA extern int Signal=5; // Signal EMA extern int ShowBars=1000;
SMI_Correct-1
