Autor de la estrategia - nY3o. Autor del EA - Yuriy.

Las últimas actualizaciones de la estrategia y su discusión se encuentran aquí.

El gráfico contiene los Linear Weighted Movings con los períodos 85 y 75 aplicados a Low. La Exponential MA con el período 5 se aplica a Close. MACD 15,26,1. (yo uso MACD_color que colorea las barras en diferentes colores como AO). La operación se abre después de que MA5 cruce las dos MA. El factor concomitante es la presencia de MACD por encima de cero durante las operaciones arriba, o su crecimiento.



Dos MAs son necesarias para el trading visual. Se coloca Take Profin no muy grande, de 15-20 puntos dependiendo de la volatilidad de la divisa. Alguien puede decir que es poco, pero si entramos con un lote grande, y en varios pares, resulta bastante bien. Stop Loss alcanza 10-15 puntos raras veces.

