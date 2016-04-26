CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AMA - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1330
Ranking:
(12)
Publicado:
AMA.mq4 (3.77 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Media móvil adaptable.

AMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8357

MAMACD MAMACD

MACD y las medias. Desarrollo común.

Dema Dema

Indicador Dema. Double exponential moving average es la media móvil exponencial doble.

ObjectSquare ObjectSquare

La función para calcular la superficie de tres objetos: rectángulo, elipse o triángulo.

Beginner Alert Beginner Alert

Indicador BeginnerAlert. El código incluye una explicación muy detallada.