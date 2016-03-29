Autor:

Der Urheber der Strategie - nY3o. Der Autor des EA - Юрий (Yuriy).



Das letzte update dieser Strategie und die Diskussion finden Sie hier.

Auf dem Chart werden zwei "Linear Weighted" Durchschnitte mit den Perioden 85 und 75 der Low-Kurse eingesetzt. Dazu noch ein exponentieller MA mit Periodenlänge 5 der Close-Kurse. MACD 15,26,1. (Ich verwende MACD_color, das die Bars in anderen Farben als der AO darstellt). Eine Position wird eröffnet, sobald der MA5 die beiden anderen MA kreuzt. Entscheidend ist, dass der MACD größer Null ist oder steigt im Falle einer Kauforder.



Eigentlich sind zwei MAs für das visuelle Handeln notwendig. Der TakeProfit ist nicht so groß, 15-20 Points, abhängig von der Volatilität der Währung. mancher wird sagen, das ist zu klein, aber bei hohen Lotzahlen und mehreren gehandelten Symbole, wird sich das als sinnvoll erweisen. Der StopLoss von 15-20 Points wird selten erreicht.







