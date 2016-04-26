Este indicador ha sido desarrollado por Patrick Mulloy en 1994. El objetivo de su desarrollo era la disminución del retardo (lag) del valor de la media móvil: un defecto propio de SMA.

Durante el cálculo del indicador, la combinación de las medias móviles exponenciales suavizadas una y dos veces da el retardo menor que el MACD clásico de 12/26 períodos a base de las medias móviles simples.

Parámetros de entrada:

extern int PERIOD = 12 ;

Dema

