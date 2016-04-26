Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Dema - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1955
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador ha sido desarrollado por Patrick Mulloy en 1994. El objetivo de su desarrollo era la disminución del retardo (lag) del valor de la media móvil: un defecto propio de SMA.
Durante el cálculo del indicador, la combinación de las medias móviles exponenciales suavizadas una y dos veces da el retardo menor que el MACD clásico de 12/26 períodos a base de las medias móviles simples.
Parámetros de entrada:
extern int PERIOD =12;
Dema
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8355
Spyker
Indicador Spyker.Gideon's_ATR
Indicador Gideon's_ATR. Otra versión del indicador estándar para el mercado Forex: del diapasón medio verdadero.