图表中 Linear Weighted 时间周期为 85 和 75，使用 Low。同样 Exponential MA时间周期为 5，使用 Close. MACD 15,26,1. 在 МА5超过双项МА之后开仓。伴随因素则是使 MACD 值超过零。
出于交易视觉效果需要两个МА。在货币对相对波动的情况下，替克不要超过15-20点。有些人可能会说，这有些太少了。但如果进入大量的标准手，那么在有些货币对上将会很糟糕。达到止损 10-15点非常罕见。
