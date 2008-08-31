Автор:

Автор стратегии - nY3o. Автор советника - Юрий.

Последние обновления стратегии и ее обсуждение здесь.

На графике Linear Weighted Мувинги периодами 85 и 75, применено к Low. А также Exponential MA с периодом 5, применено к Close. MACD 15,26,1. (я применяю MACD_color, который окрашивает столбцы в разные цвета, как AO). Сделка открывается после того, как МА5 пересекёт Обе МА. Сопутствующим фактором является нахождение MACD выше нуля при сделке вверх, либо его рост.



Собственно две МА нужны для визуальной торговли. Тейк ставится небольшой 15-20 пунктов в зависимости от волатильности валюты. Кто-то может сказать, что это мало, но если входить большим лотом, к тому же на нескольких парах, то выходит очень неплохо. Стоп-лосс 10-15 пунктов достигает редко.

