CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Spyker - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
964
Ranking:
(3)
Publicado:
Spyker.mq4 (2.34 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Spyker.

Parámetros de entrada:

extern int JimmyEMA=1;
extern int SignalSMA=375;


Spyker

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8354

Gideon's_ATR Gideon's_ATR

Indicador Gideon's_ATR. Otra versión del indicador estándar para el mercado Forex: del diapasón medio verdadero.

Coppock Coppock

Indicador Coppock. El indicador se basa en tres movings con parámetros establecidos por el usuario.

Dema Dema

Indicador Dema. Double exponential moving average es la media móvil exponencial doble.

MAMACD MAMACD

MACD y las medias. Desarrollo común.