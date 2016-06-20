制作者：

ストラテジーの製作者 - nY3o. EAの製作者 - Юрий.

チャート上に安値による85・75期間の線形加重移動平均が出されます。そして、終値による5期間の指数移動平均です。MACD 15,26,1（私なら、列を別の色に染めるMACD_colorを使います）。МА5が2本のМАも交差したタイミングでエントリーが行われます。これに貢献している要因はMACDがゼロより上にあるまたは上昇することです。



具体的にMAは視覚的売買を行うために必要です。利確を小さく15-20Pipsで設定します。通貨のボラティリティによります。皆さん「TP小さすぎる」と言われますが、幾つかの通貨ペアでロットサイズを大きくすれば、かなり良い結果が出ます。損切りは10-15Pipsを達成することが少ないです。





