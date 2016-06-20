無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MAMACD - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1403
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者：
ストラテジーの製作者 - nY3o. EAの製作者 - Юрий.
最新版はこちらからどうぞ。
チャート上に安値による85・75期間の線形加重移動平均が出されます。そして、終値による5期間の指数移動平均です。MACD 15,26,1（私なら、列を別の色に染めるMACD_colorを使います）。МА5が2本のМАも交差したタイミングでエントリーが行われます。これに貢献している要因はMACDがゼロより上にあるまたは上昇することです。
具体的にMAは視覚的売買を行うために必要です。利確を小さく15-20Pipsで設定します。通貨のボラティリティによります。皆さん「TP小さすぎる」と言われますが、幾つかの通貨ペアでロットサイズを大きくすれば、かなり良い結果が出ます。損切りは10-15Pipsを達成することが少ないです。
- 詳細はこちらの2008年9月1日号に掲載された記事よりお願いします。:
- ≪EA開発に請求をあげる≫
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8356
AMA
適応型移動平均です。ObjectSquare
長方形、三角、楕円の3つの図形の面積を計算する関数です。