CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

MAMACD - expert para MetaTrader 4

Юрий | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1004
Avaliação:
(9)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

O autor da estratégia é nY3o. o autor do conselheiro é Yuri

As últimas atualizações da estratégia e a sua discução estão aqui.

No gráfico Linear Weighted Movimentos pelos períodos 85 e 75, aplicado para Low. Assim como Exponential MA com período 5, aplicado para Close. MACD 15,26,1. (eu uso MACD_color, para pintar as colunas de cores diferentes, como AO). A transação abre-se depois que a МА5 supera as ambas МА. Além disso, o MACD situa-se acima de zero ao negociar para acima, ou ao presentar crescimento.

Na verdade dois MA são precisadas para a negociação visual. Take coloca-se co um pequeno de 15-20 pontos dependendo da volatilidade da moeda. Alguém poderia dizer que isso é pouco, mas se você trabalhar num lote grande com vários pares, então, na verdade o resultado é muito bom. Atinge raramente um Stop Loss de 10-15 pontos.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8356

Dema Dema

Indicador Dema. Double exponential moving average, média móvel exponencial dupla

Spyker Spyker

Indicador Spyker.

AMA AMA

Média móvel adaptável.

ObjectSquare ObjectSquare

A função para calcular a área de três objetos: retângulo, elipse ou triângulo.