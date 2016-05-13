Participe de nossa página de fãs
O autor da estratégia é nY3o. o autor do conselheiro é Yuri.
As últimas atualizações da estratégia e a sua discução estão aqui.
No gráfico Linear Weighted Movimentos pelos períodos 85 e 75, aplicado para Low. Assim como Exponential MA com período 5, aplicado para Close. MACD 15,26,1. (eu uso MACD_color, para pintar as colunas de cores diferentes, como AO). A transação abre-se depois que a МА5 supera as ambas МА. Além disso, o MACD situa-se acima de zero ao negociar para acima, ou ao presentar crescimento.
Na verdade dois MA são precisadas para a negociação visual. Take coloca-se co um pequeno de 15-20 pontos dependendo da volatilidade da moeda. Alguém poderia dizer que isso é pouco, mas se você trabalhar num lote grande com vários pares, então, na verdade o resultado é muito bom. Atinge raramente um Stop Loss de 10-15 pontos.
- Uma descrição mais detalhada do conselheiro está disponível na edição 28 da revista de 1 setembro de 2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8356
