Dema - indicador para MetaTrader 4

Indicador desenvolvido em 1994. Patrick Mulloy. O objetivo do desenvolvimento era reduzir a latência (lag) do valor da média móvel, deficiência da SMA.

Ao calcular o indicador, a combinação da média móvel exponencial uma o mais vezes, dá menos lag do que a clássica MACD de 12/26 períodos baseada em médias móveis simples.

Parâmetros de entrada:

extern int PERIOD  =12;

