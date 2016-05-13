Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Dema - indicador para MetaTrader 4
Indicador desenvolvido em 1994. Patrick Mulloy. O objetivo do desenvolvimento era reduzir a latência (lag) do valor da média móvel, deficiência da SMA.
Ao calcular o indicador, a combinação da média móvel exponencial uma o mais vezes, dá menos lag do que a clássica MACD de 12/26 períodos baseada em médias móveis simples.
Parâmetros de entrada:
extern int PERIOD =12;
Dema
