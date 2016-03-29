CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Dema - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1203
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
DEMA.mq4 (1.85 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator wurde 1994 von Patrick Mulloy entwickelt. Das Ziel der Entwicklung war die Verminderung der Verzögerung (Rückstand) des Wertes des gleitenden Durchschnitts, der ein Nachteil besonders des SMA ist.

Durch eine Kombination von einmal und zweimal geglättete exponentiellen gleitenden Durchschnitten kann eine geringere Verzögerung erreicht werden, als ein 12/26-MACD aus einfachen gleitenden Durchschnitten.

Eingabe Parameter:

extern int PERIOD  =12;

Dema

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8355

Spyker Spyker

Indikator Spyker.

Gideon's_ATR Gideon's_ATR

Indikator Gideon's_ATR.

MAMACD MAMACD

MACD mit Durchschnitten. Eine Co-Entwicklung.

AMA AMA

Adaptive Moving Average