Der Indikator wurde 1994 von Patrick Mulloy entwickelt. Das Ziel der Entwicklung war die Verminderung der Verzögerung (Rückstand) des Wertes des gleitenden Durchschnitts, der ein Nachteil besonders des SMA ist.

Durch eine Kombination von einmal und zweimal geglättete exponentiellen gleitenden Durchschnitten kann eine geringere Verzögerung erreicht werden, als ein 12/26-MACD aus einfachen gleitenden Durchschnitten.

Eingabe Parameter:

extern int PERIOD = 12 ;

Dema

