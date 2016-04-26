CodeBaseSecciones
Indicadores

Gideon's_ATR - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
884
Ranking:
(4)
Publicado:
gideon_s_atr.mq5 (2.29 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Otra versión del indicador estándar para el mercado Forex: del diapasón medio verdadero.

Parámetros de entrada:

extern int       atr_fast=5;
extern int       atr_slow=48;


gideons_atr

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8353

