コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Dema - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
926
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
DEMA.mq4 (1.85 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Patrick Mulloy氏によって開発され、1994年2月に雑誌"Technical Analysis of Stocks & Commodities" で取り上げられました。開発の目的は、SMAにありがちな移動平均の遅延を減らすことでした。

インジケータの計算中に、指数平滑移動平均の組み合わせは、代表的な12/26期間のMACDよりもっと短い遅延を出します。

入力パラメータ：

extern int PERIOD  =12;

Dema

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8355

Spyker Spyker

インディケータSpyker

Gideon's_ATR Gideon's_ATR

インディケータGideon's_ATR。相場のボラティリティを測るATR系インジケータのもう一つのバージョンです。

MAMACD MAMACD

MACD＋移動平均線。組み合わせの開発です。

AMA AMA

適応型移動平均です。