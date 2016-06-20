無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dema - MetaTrader 4のためのインディケータ
Patrick Mulloy氏によって開発され、1994年2月に雑誌"Technical Analysis of Stocks & Commodities" で取り上げられました。開発の目的は、SMAにありがちな移動平均の遅延を減らすことでした。
インジケータの計算中に、指数平滑移動平均の組み合わせは、代表的な12/26期間のMACDよりもっと短い遅延を出します。
入力パラメータ：
extern int PERIOD =12;
Dema
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8355
