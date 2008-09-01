Смотри, как бесплатно скачать роботов
Dema - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор разработан в 1994 г. Патриком Маллоем (Patrick Mulloy). Целью разработки было уменьшение запаздывания (лага) значения скользященй средней – недостатка, свойственного SMA.
При расчёте индикатора сочетание однократно и дважды сглаженной экспоненциальной скользящей средней даёт меньшее запаздывание, чем у классического 12/26-периодного MACD на основе простых скользящих средних.
Входные параметры:
extern int PERIOD =12;
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8355
