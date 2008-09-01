CodeBaseРазделы
Индикаторы

Dema - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5235
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор разработан в 1994 г. Патриком Маллоем (Patrick Mulloy). Целью разработки было уменьшение запаздывания (лага) значения скользященй средней – недостатка, свойственного SMA.

При расчёте индикатора сочетание однократно и дважды сглаженной экспоненциальной скользящей средней даёт меньшее запаздывание, чем у классического 12/26-периодного MACD на основе простых скользящих средних.

Входные параметры:

extern int PERIOD  =12;

Dema

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8355

