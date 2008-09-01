Индикатор разработан в 1994 г. Патриком Маллоем (Patrick Mulloy). Целью разработки было уменьшение запаздывания (лага) значения скользященй средней – недостатка, свойственного SMA.

При расчёте индикатора сочетание однократно и дважды сглаженной экспоненциальной скользящей средней даёт меньшее запаздывание, чем у классического 12/26-периодного MACD на основе простых скользящих средних.

Входные параметры:

extern int PERIOD = 12 ;

Dema

