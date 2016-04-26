CodeBaseSecciones
Coppock - indicador para MetaTrader 4

El indicador se basa en tres movings con parámetros establecidos por el usuario:

Parámetros de entrada:

extern string  strROC="ROC Period for lookback";
extern int     RPeriod1=80;
extern string  strType1="Moving Average Types" ;
extern string  str10="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  str11="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     RMAMode1=0;
extern string  sep0="----------------------------------";
extern int     RPeriod2=10;
extern string  strType2="Moving Average Types" ;
extern string  str20="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  str21="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     RMAMode2=0;
extern string  sep1="----------------------------------";
extern string  strMA="MA input parameters";
extern int     MAPeriod=20;
extern string  strType="Moving Average Types" ;
extern string  strm0="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  strm1="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     MAType=0;
extern string  sep2="----------------------------------";
extern bool    UsePercent=false;


Coppock

