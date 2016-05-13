Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Coppock - indicador para MetaTrader 4
O indicador está construído em 3 movimentos com parâmetros definidos:
Parâmetros de entrada.
extern string strROC="ROC Period for lookback"; extern int RPeriod1=80; extern string strType1="Moving Average Types" ; extern string str10="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string str11="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int RMAMode1=0; extern string sep0="----------------------------------"; extern int RPeriod2=10; extern string strType2="Moving Average Types" ; extern string str20="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string str21="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int RMAMode2=0; extern string sep1="----------------------------------"; extern string strMA="MA input parameters"; extern int MAPeriod=20; extern string strType="Moving Average Types" ; extern string strm0="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string strm1="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int MAType=0; extern string sep2="----------------------------------"; extern bool UsePercent=false;
Coppock
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8352
