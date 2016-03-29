CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Coppock - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
873
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Coppock.mq4 (4.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator basiert auf drei gleitenden Durchschnitten mit vom Benutzer definierbaren Parameter.

Eingabe Parameter:

extern string  strROC="ROC Period for lookback";
extern int     RPeriod1=80;
extern string  strType1="Moving Average Types" ;
extern string  str10="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  str11="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     RMAMode1=0;
extern string  sep0="----------------------------------";
extern int     RPeriod2=10;
extern string  strType2="Moving Average Types" ;
extern string  str20="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  str21="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     RMAMode2=0;
extern string  sep1="----------------------------------";
extern string  strMA="MA input parameters";
extern int     MAPeriod=20;
extern string  strType="Moving Average Types" ;
extern string  strm0="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  strm1="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     MAType=0;
extern string  sep2="----------------------------------";
extern bool    UsePercent=false;


Coppock

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8352

Sgmar Sgmar

Indicator Sgmar.

CloseOrd.mq4 CloseOrd.mq4

Er löscht Pending Orders oder offene Positionen gemäß Ihren Vorgaben Sie müssen das Skript auf eine Position ziehen. Das Skript wählt sich die nächstgelegene und löscht oder schließt sie.

Gideon's_ATR Gideon's_ATR

Indikator Gideon's_ATR.

Spyker Spyker

Indikator Spyker.