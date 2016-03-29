Der Indikator basiert auf drei gleitenden Durchschnitten mit vom Benutzer definierbaren Parameter.

Eingabe Parameter:

extern string strROC= "ROC Period for lookback" ; extern int RPeriod1= 80 ; extern string strType1= "Moving Average Types" ; extern string str10= "0 = SMA, 1 = EMA" ; extern string str11= "2 = SMMA, 3 = LWMA" ; extern int RMAMode1= 0 ; extern string sep0= "----------------------------------" ; extern int RPeriod2= 10 ; extern string strType2= "Moving Average Types" ; extern string str20= "0 = SMA, 1 = EMA" ; extern string str21= "2 = SMMA, 3 = LWMA" ; extern int RMAMode2= 0 ; extern string sep1= "----------------------------------" ; extern string strMA= "MA input parameters" ; extern int MAPeriod= 20 ; extern string strType= "Moving Average Types" ; extern string strm0= "0 = SMA, 1 = EMA" ; extern string strm1= "2 = SMMA, 3 = LWMA" ; extern int MAType= 0 ; extern string sep2= "----------------------------------" ; extern bool UsePercent= false ;





Coppock

