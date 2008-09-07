代码库部分
Coppock - MetaTrader 4脚本

Scriptor
指标 Coppock。指标由3次特定参数移动构建:

输入参数.

extern string  strROC="ROC Period for lookback";
extern int     RPeriod1=80;
extern string  strType1="Moving Average Types" ;
extern string  str10="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  str11="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     RMAMode1=0;
extern string  sep0="----------------------------------";
extern int     RPeriod2=10;
extern string  strType2="Moving Average Types" ;
extern string  str20="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  str21="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     RMAMode2=0;
extern string  sep1="----------------------------------";
extern string  strMA="MA input parameters";
extern int     MAPeriod=20;
extern string  strType="Moving Average Types" ;
extern string  strm0="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  strm1="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     MAType=0;
extern string  sep2="----------------------------------";
extern bool    UsePercent=false;


Coppock

Dema Dema

指标 Dema。 Double exponential moving average - 双指数移动平均线

Sgmar Sgmar

指标Sgmar。

Spyker Spyker

指标 Spyker。

Gideon's_ATR Gideon's_ATR

指标 Gideon's_ATR。