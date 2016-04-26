CodeBaseSecciones
Indicadores

Sgmar - indicador para MetaTrader 4

SGMAR.mq4 (2.86 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Sgmar.

Parámetros de entrada:

extern int    Rsi=14;
extern int    Ma=8;
extern int    сbars=0;


Sgmar

CloseOrd.mq4 CloseOrd.mq4

Elimina la orden pendiente o cierra la orden abierta por su elección. Sólo tiene que arrastrar el script hacia la orden. El script seleccionará la orden más cercana y la cerrará o eliminará.

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)

El indicador NRTR se encuentra debajo del gráfico con las tendencias alcistas, y encima del gráfico con las tendencias bajistas.

Coppock Coppock

Indicador Coppock. El indicador se basa en tres movings con parámetros establecidos por el usuario.

Gideon's_ATR Gideon's_ATR

Indicador Gideon's_ATR. Otra versión del indicador estándar para el mercado Forex: del diapasón medio verdadero.