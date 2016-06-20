無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Coppock - MetaTrader 4のためのインディケータ
一定のパラメータを持つ3つのMAをベースにしています。
入力引数:
extern string strROC="ROC Period for lookback"; extern int RPeriod1=80; extern string strType1="Moving Average Types" ; extern string str10="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string str11="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int RMAMode1=0; extern string sep0="----------------------------------"; extern int RPeriod2=10; extern string strType2="Moving Average Types" ; extern string str20="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string str21="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int RMAMode2=0; extern string sep1="----------------------------------"; extern string strMA="MA input parameters"; extern int MAPeriod=20; extern string strType="Moving Average Types" ; extern string strm0="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string strm1="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int MAType=0; extern string sep2="----------------------------------"; extern bool UsePercent=false;
Coppock
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8352
