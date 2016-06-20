コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Coppock - MetaTrader 4のためのインディケータ

一定のパラメータを持つ3つのMAをベースにしています。

入力引数:

extern string  strROC="ROC Period for lookback";
extern int     RPeriod1=80;
extern string  strType1="Moving Average Types" ;
extern string  str10="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  str11="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     RMAMode1=0;
extern string  sep0="----------------------------------";
extern int     RPeriod2=10;
extern string  strType2="Moving Average Types" ;
extern string  str20="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  str21="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     RMAMode2=0;
extern string  sep1="----------------------------------";
extern string  strMA="MA input parameters";
extern int     MAPeriod=20;
extern string  strType="Moving Average Types" ;
extern string  strm0="0 = SMA, 1 = EMA";
extern string  strm1="2 = SMMA, 3 = LWMA";
extern int     MAType=0;
extern string  sep2="----------------------------------";
extern bool    UsePercent=false;


Coppock

Sgmar Sgmar

インディケータSgmar。

CloseOrd.mq4 CloseOrd.mq4

このスクリプトは、指値注文を削除し、または未執行注文を決済することができます。ただ、注文をマウスでポイントする必要があります。スクリプトはマウスカーソルに近い注文を選び、決済または削除します。

Gideon's_ATR Gideon's_ATR

インディケータGideon's_ATR。相場のボラティリティを測るATR系インジケータのもう一つのバージョンです。

Spyker Spyker

インディケータSpyker