Coppock - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4860
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Индикатор построен на 3 мувингах с задаваемыми параметрами:
Входные параметры.
extern string strROC="ROC Period for lookback"; extern int RPeriod1=80; extern string strType1="Moving Average Types" ; extern string str10="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string str11="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int RMAMode1=0; extern string sep0="----------------------------------"; extern int RPeriod2=10; extern string strType2="Moving Average Types" ; extern string str20="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string str21="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int RMAMode2=0; extern string sep1="----------------------------------"; extern string strMA="MA input parameters"; extern int MAPeriod=20; extern string strType="Moving Average Types" ; extern string strm0="0 = SMA, 1 = EMA"; extern string strm1="2 = SMMA, 3 = LWMA"; extern int MAType=0; extern string sep2="----------------------------------"; extern bool UsePercent=false;
Coppock
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8352
