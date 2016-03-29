Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ravi+AO - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 872
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein einfacher EA, der die zwei Indikatoren AO und RAVI (beigefügt) verwendet. NICHT OPTIMIERT!!! Gute Ergebnisse für EUR/USD - H1.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8323
Trend RDS
Der Experte bestimmt den Trend zu einer bestimmten Zeit und eröffnet eine Gegenposition3LineBreak
Ein Indikator, der "bullish" Bars blau und "bearisch" Bars rot färbt.
Sidus_v.1
Der EA wurde auf Basis des Sidus Indikators entwickelt. Er handelt auf EURUSD H1. Zeigt gute Ergebnisse im Backtest nach einer Optimierung. Der Test wurde durchgeführt mit den Kursen von http://metaquotes.ru/ und "Alpari" DC.CCI_Woodies_Paterns_v1
Der Indikator bestimmt die Muster von Woodies CCI Handelssystem.