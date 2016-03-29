CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Ravi+AO - Experte für den MetaTrader 4

Ansichten:
872
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
RAVIiAO.mq4 (1.59 KB) ansehen
Ravi.mq4 (2.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Ein einfacher EA, der die zwei Indikatoren AO und RAVI (beigefügt) verwendet. NICHT OPTIMIERT!!! Gute Ergebnisse für EUR/USD - H1.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8323

