请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8323
指标脉冲 CD
指标脉冲 CD, 一种脉冲方法的扩展。RAVI (范围动作验证指数)
它是根据其它原理开发的, 而非 ADX。Chand 建议 13-周 SMA 作为指标的基准。
Sidus_v.1
本EA交易是以Sidus指标为基础开发的. 它在EURUSD H1上进行交易. 优化之后在历史上显示了优异的结果. 测试的报价数据来自 http://metaquotes.ru/ 和 "Alpari" DC.Kijun Sen 机器人 (KSRobot)
EA Kijun Sen 机器人。它使用以下指标: Ichimoku, MA, SAR。它针对以下货币对进行了优化: GBPUSD 和 EURUSD 的 M30 周期。您可以查看代码内的完整描述。