EA

Ravi+AO - MetaTrader 4EA

一个在工作中使用两个指标的简单EA交易, 使用的指标是 AO 和 RAVI (在附件中). 没有经过优化!!!在 EUR/USD - H1 上的优秀表现.

指标脉冲 CD, 一种脉冲方法的扩展。

它是根据其它原理开发的, 而非 ADX。Chand 建议 13-周 SMA 作为指标的基准。

本EA交易是以Sidus指标为基础开发的. 它在EURUSD H1上进行交易. 优化之后在历史上显示了优异的结果. 测试的报价数据来自 http://metaquotes.ru/ 和 "Alpari" DC.

EA Kijun Sen 机器人。它使用以下指标: Ichimoku, MA, SAR。它针对以下货币对进行了优化: GBPUSD 和 EURUSD 的 M30 周期。您可以查看代码内的完整描述。