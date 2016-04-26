El trader puede fijar la hora cuando el EA va a analizar tres barras anteriores hasta esta hora, y identificar si se trata de la tendencia alcista o bajista. Al final, abrirá una posición en dirección contraria, o va a seguir la tendencia (si se ha girado).



Puede utilizarse para las noticias.









Ejemplos:











Por favor, primero haga la prueba en una cuenta demo.



