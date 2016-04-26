CodeBaseSecciones
Trend RDS - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
Descripción:

El trader puede fijar la hora cuando el EA va a analizar tres barras anteriores hasta esta hora, y identificar si se trata de la tendencia alcista o bajista. Al final, abrirá una posición en dirección contraria, o va a seguir la tendencia (si se ha girado).

Puede utilizarse para las noticias.

Imágenes:




Ejemplos:



Recomendaciones:


Por favor, primero haga la prueba en una cuenta demo.


Strategy Tester Report
Trend_RDS
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período15 Minutos (M15) 2008.08.06 00:00 - 2008.08.18 17:30 (2008.08.06 - 2008.08.30)
ModeloTodos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
ParámetrosLots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";

Barras en el historial
1823Ticks modelados
95595Calidad de modelación
90.00%
Errores de divergencia de gráficos0




Depósito inicial
10000,00



Beneficio neto
121486,00Beneficio bruto
151486,00Pérdidas brutas
-30000,00
Factor del beneficio5,05Beneficio esperado13498,44

Reducción absoluta
400,00Reducción máxima (%)33357.00 (25.00%)Reducción relativa
33.60% (8400.00)

Total de transacciones
9Posiciones cortas (% de ganadoras)6 (50.00%)Posiciones largas (% de ganadoras)3 (33.33%)

Transacciones ganadoras (% de todas) 4 (44.44%)Transacciones perdedoras (% de todas) 5 (55.56%)
La transacción máxima
ganadora117886.00perdedora-6000,00
Transacción mediaganadora37871,50perdedora-6000,00
Número máximo de
ganancias consecutivas (beneficio)2 (117886.00)pérdidas consecutivas (pérdida)2 (-12000.00)
Máximodel beneficio consecutivo (número de ganancias)117886.00 (2)de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)-12000.00 (2)
Media deganancia consecutiva1pérdida consecutiva2

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8322

