Trend RDS - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 949
- Ranking:
-
- Publicado:
El trader puede fijar la hora cuando el EA va a analizar tres barras anteriores hasta esta hora, y identificar si se trata de la tendencia alcista o bajista. Al final, abrirá una posición en dirección contraria, o va a seguir la tendencia (si se ha girado).
Puede utilizarse para las noticias.
Recomendaciones:
Ejemplos:
Por favor, primero haga la prueba en una cuenta demo.
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|15 Minutos (M15) 2008.08.06 00:00 - 2008.08.18 17:30 (2008.08.06 - 2008.08.30)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";
|Barras en el historial
|1823
|Ticks modelados
|95595
|Calidad de modelación
|90.00%
|Errores de divergencia de gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000,00
|Beneficio neto
|121486,00
|Beneficio bruto
|151486,00
|Pérdidas brutas
|-30000,00
|Factor del beneficio
|5,05
|Beneficio esperado
|13498,44
|Reducción absoluta
|400,00
|Reducción máxima (%)
|33357.00 (25.00%)
|Reducción relativa
|33.60% (8400.00)
|Total de transacciones
|9
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|6 (50.00%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|3 (33.33%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|4 (44.44%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|5 (55.56%)
|La transacción máxima
|ganadora
|117886.00
|perdedora
|-6000,00
|Transacción media
|ganadora
|37871,50
|perdedora
|-6000,00
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|2 (117886.00)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|2 (-12000.00)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|117886.00 (2)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-12000.00 (2)
|Media de
|ganancia consecutiva
|1
|pérdida consecutiva
|2
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8322
