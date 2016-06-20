コードベースセクション
エキスパート

Ravi+AO - MetaTrader 4のためのエキスパート

RAVIiAO.mq4 (1.59 KB) ビュー
Ravi.mq4 (2.13 KB) ビュー
RAVIとオーサムオシレーターをベースにした簡単なエキスパートアドバイザです。パラメータが最適化されませんでした。このEAは、ユーロドル 1時間足で最高の利益を出します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8323

Trend RDS Trend RDS

このEAは、指定された時間にトレンドを判断し、逆方向のポジションを開きます。

EES Hedger - Take the other side of the trade - buy when you are selling, sell when you are buying EES Hedger - Take the other side of the trade - buy when you are selling, sell when you are buying

逆方向に売買したいですか？手動売買を行い、または他のEAを使う場合、EES Hedgerは直ちに逆方向のポジションを開くことができます。

Sidus_v.1 Sidus_v.1

このEAは、インディケータSidusをベースにしています。ユーロドル 1時間足で取引することをおすすめします。

CCI_Woodies_Paterns_v1 CCI_Woodies_Paterns_v1

Woodies CCI取引システムのパターンを判断します。