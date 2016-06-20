無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ravi+AO - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 753
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8323
Trend RDS
このEAは、指定された時間にトレンドを判断し、逆方向のポジションを開きます。EES Hedger - Take the other side of the trade - buy when you are selling, sell when you are buying
逆方向に売買したいですか？手動売買を行い、または他のEAを使う場合、EES Hedgerは直ちに逆方向のポジションを開くことができます。
Sidus_v.1
このEAは、インディケータSidusをベースにしています。ユーロドル 1時間足で取引することをおすすめします。CCI_Woodies_Paterns_v1
Woodies CCI取引システムのパターンを判断します。