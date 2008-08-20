CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Ravi+AO - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5615
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой советник использует в работе 2 индикатора AO и RAVI (прилагается). НЕ ОПТИМИЗИРОВАН! Неплохие результаты показывает на паре EUR/USD - H1.

Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"

Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Я рекомендую графики только с 15 минутным таймфреймом.

Модифицированный индикатор KDJ и автоматическая торговая система KDJ Модифицированный индикатор KDJ и автоматическая торговая система KDJ

Индикатор KDJ отключает кратковременные флуктуации. Он содержит параметр для настройки и повышения двух новых линий нидекса RSV: цена закрытия краткосрочной волатильности KDC: разница K-D , чтобы определить изменение ценовых трендов и открыть позиции.

Waddah Attar Super Support Resistance Waddah Attar Super Support Resistance

Показывает более 160 типов уровней поддержки и сопротивления.

Sidus_v.1 Sidus_v.1

Эксперт создан на основе индикатора Sidus, торгует на паре EURUSD H1.