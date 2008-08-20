Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ravi+AO - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5615
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"
Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Я рекомендую графики только с 15 минутным таймфреймом.Модифицированный индикатор KDJ и автоматическая торговая система KDJ
Индикатор KDJ отключает кратковременные флуктуации. Он содержит параметр для настройки и повышения двух новых линий нидекса RSV: цена закрытия краткосрочной волатильности KDC: разница K-D , чтобы определить изменение ценовых трендов и открыть позиции.
Waddah Attar Super Support Resistance
Показывает более 160 типов уровней поддержки и сопротивления.Sidus_v.1
Эксперт создан на основе индикатора Sidus, торгует на паре EURUSD H1.