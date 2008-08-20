Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Я рекомендую графики только с 15 минутным таймфреймом.

Индикатор KDJ отключает кратковременные флуктуации. Он содержит параметр для настройки и повышения двух новых линий нидекса RSV: цена закрытия краткосрочной волатильности KDC: разница K-D , чтобы определить изменение ценовых трендов и открыть позиции.