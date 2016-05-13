Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ravi+AO - expert para MetaTrader 4
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O simples Expert Advisor usa 2 indicadores AO, e RAVI (em anexo). NÃO OTIMIZADO! Mostra bons resultados para o par EUR/USD - H1.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8323
