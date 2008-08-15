Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractal_Level_Xrust - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9309
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Cтроит горизонтальные линии на уровне последнего фрактала,вверх, и вниз.
Список внешних переменных:
extern int TimeFrame=0;//Если=0, то текущий Тф, или Тф в минутах, с этого Тф будут браться уровни фракталов
extern int Distanse=0;//Дистанция линии от фрактала в пунктах, если отрицательное знач, то сдвиг во внутрь, если положительное, то наружу
extern string FrApNam="Ap";//Имя линии соотв.Фракталу вверх
extern string FrDnNam="Dn";//Имя линии соотв.Фракталу вниз
extern color ClAp=Blue;//Цвет линии соотв.Фракталу вверх
extern color ClDn=Red;//Цвет линии соотв.Фракталу вниз
extern bool comment=true;//Разрешение на комментарий
Добавленная версия, изменения :
раздельные расстояния для верхней и нижней линии
при появлении рыночной позиции убирает линии, возможна фильтрация по магику
Прежде всего, необходимо проверить советника на демо-счете... Результативность: 243K$ с начальных 5 000$ за 3 месяца. Продукт не закончен, необходимы программисты.Waddah Attar Win Expert
Продажа при движении вверх >>> Покупка при движении вниз
Очередная модификация фракталов по Б.Вильямсу.х1
Простая безиндикаторная система основанная на добавлении позиции с уменьшенным лотом, до достижения необходимого уровня прибыли.