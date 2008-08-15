Cтроит горизонтальные линии на уровне последнего фрактала,вверх, и вниз.

Список внешних переменных:

extern int TimeFrame=0;//Если=0, то текущий Тф, или Тф в минутах, с этого Тф будут браться уровни фракталов

extern int Distanse=0;//Дистанция линии от фрактала в пунктах, если отрицательное знач, то сдвиг во внутрь, если положительное, то наружу

extern string FrApNam="Ap";//Имя линии соотв.Фракталу вверх

extern string FrDnNam="Dn";//Имя линии соотв.Фракталу вниз

extern color ClAp=Blue;//Цвет линии соотв.Фракталу вверх

extern color ClDn=Red;//Цвет линии соотв.Фракталу вниз

extern bool comment=true;//Разрешение на комментарий

Добавленная версия, изменения :

раздельные расстояния для верхней и нижней линии

при появлении рыночной позиции убирает линии, возможна фильтрация по магику