SymbolList fromSet - script para MetaTrader 4
798
El script extrae la lista de los símbolos desde cualquier archivo *.set que se encuentra en el directorio ("MetaTrader 4\experts\files\") al archivo csv ("MetaTrader 4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv"). El nombre del archivo *.set puede indicarse mediante la variable externa SetFile_name (no hace falta poner la extensión en el nombre).
El propio archivo *.set se puede obtener usando el comando del menú contextual “Guardar conjunto de símbolos” (ventana “Observación del Mercado”). Luego, hay que pasar el archivo del directorio "MetaTrader 4\symbolsets\" al directorio "MetaTrader 4\experts\files\".
Ejemplo del resultado:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8316
