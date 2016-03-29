und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fractal_Level_Xrust - Indikator für den MetaTrader 4
Er zieht zwei horizontalen Linien von den letzten Fraktals hoch und tief.
Liste der Eingabevariablen:
extern int TimeFrame=0;//Wenn=0, nutze aktuellen TF, oder TF in Minuten, die Werte der Fraktals werden von diesem TF berechnet;
extern int Distanse=0;//Die Differenz zwischen der Linie und dem Fraktal in Points, ist der Wert negativ, liegt die Linie innen, wenn positiv, dann außen;
extern string FrApNam="Ap";//Der Name der Linie des oberen Fraktals;
extern string FrDnNam="Dn";//Der Name der Linie des unteren Fraktals;
extern color ClAp=Blue;//Die Farbe der Linie des oberen Fraktals;
extern color ClDn=Red;//Die Farbe der Linie des unteren Fraktals;
extern bool comment=true;//Anzeige von Kommentaren;
Ergänzte Version, Veränderungen:
Die separate Differenz für die obere und untere Linien
Ermöglicht das Entfernen die Linien, wenn eine Position eröffnet mit entsprechenden MagicNumber.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8318
