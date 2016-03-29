Er zieht zwei horizontalen Linien von den letzten Fraktals hoch und tief.

Liste der Eingabevariablen:

extern int TimeFrame=0;//Wenn=0, nutze aktuellen TF, oder TF in Minuten, die Werte der Fraktals werden von diesem TF berechnet;

extern int Distanse=0;//Die Differenz zwischen der Linie und dem Fraktal in Points, ist der Wert negativ, liegt die Linie innen, wenn positiv, dann außen;

extern string FrApNam="Ap";//Der Name der Linie des oberen Fraktals;

extern string FrDnNam="Dn";//Der Name der Linie des unteren Fraktals;

extern color ClAp=Blue;//Die Farbe der Linie des oberen Fraktals;

extern color ClDn=Red;//Die Farbe der Linie des unteren Fraktals;

extern bool comment=true;//Anzeige von Kommentaren;

Ergänzte Version, Veränderungen:

Die separate Differenz für die obere und untere Linien

Ermöglicht das Entfernen die Linien, wenn eine Position eröffnet mit entsprechenden MagicNumber.