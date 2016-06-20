コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_Level_Xrust - MetaTrader 4のためのインディケータ

あるトレーダーの依頼によって書かれたインディケータです。最後の上と下部フラクタルのレベルに合わせて2つの水平線を描画します。

外部変数:

extern int TimeFrame=0;//0ならば、現在の時間軸が使用される。ということは、この時間軸からフラクタルが処理される
extern int Distanse=0;//フラクタルから線までの距離（正の数ならば、中にシフトする。負の数ならば、外にシフトする
extern string FrApNam="Ap";//上部フラクタルのレベルに合わせる線の名前
extern string FrDnNam="Dn";//下部フラクタルのレベルに合わせる線の名前
extern color ClAp=Blue;//上部フラクタルのレベルに合わせる線の色
extern color ClDn=Red;//下部フラクタルのレベルに合わせる線の色
extern bool comment=true;//コメントの有効化または無効化

最新版:

更に、フラクタルから線までの距離がフラクタルによって違うようになりました。

マジックナンバーによるフィルタリングが追加されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8318

