Constrói linhas horizontais sobre o último fractal, para acima e para baixo.

Lista de variáveis externas:

extern int TimeFrame=0;//Se=0, o atual TF, ou TF em minutos, a partir de estes TF serão tomados os níveis dos fractais

extern int Distanse=0;//A distância da linha a partir do fractal em pontos, se o valor for negativo, o movimento será para dentro, se for positivo, será para fora

extern string FrApNam="Ap";//Nome da linha correspondente ao fractal para cima

extern string FrDnNam="Dn";//Nome da linha correspondente ao fractal para baixo

extern color ClAp=Blue;//Cor da linha correspondente ao fractal para cima

extern color ClDn=Red;//Cor da linha correspondente ao fractal para baixo

extern bool comment=true;//Permissão para comentar

Versão adicionada, alterações:

distâncias separadas para a linha superior e inferior

quando uma posição de mercado aparece, apaga as linhas, com possível filtragem por número mágico