Fractal_Level_Xrust - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1285
- Avaliação:
-
- Publicado:
Constrói linhas horizontais sobre o último fractal, para acima e para baixo.
Lista de variáveis externas:
extern int TimeFrame=0;//Se=0, o atual TF, ou TF em minutos, a partir de estes TF serão tomados os níveis dos fractais
extern int Distanse=0;//A distância da linha a partir do fractal em pontos, se o valor for negativo, o movimento será para dentro, se for positivo, será para fora
extern string FrApNam="Ap";//Nome da linha correspondente ao fractal para cima
extern string FrDnNam="Dn";//Nome da linha correspondente ao fractal para baixo
extern color ClAp=Blue;//Cor da linha correspondente ao fractal para cima
extern color ClDn=Red;//Cor da linha correspondente ao fractal para baixo
extern bool comment=true;//Permissão para comentar
Versão adicionada, alterações:
distâncias separadas para a linha superior e inferior
quando uma posição de mercado aparece, apaga as linhas, com possível filtragem por número mágico
