指标

Fractal_Level_Xrus - MetaTrader 4脚本

Rustamzhan Salidzhanov
它在最后的向上/向下分形位置绘制水平线。

外部变量清单:

extern int TimeFrame=0;//如果=0, 则当前时间帧, 或分钟单位的时间帧, 分形级别将从此时间帧选取;
extern int Distanse=0;//线与分形之间的点距, 如果此值为负数则向内偏移, 如果为正数 - 外侧;
extern string FrApNam="Ap";//与向上分形对应的线名;
extern string FrDnNam="Dn";//与向下分形对应的线名;
extern color ClAp=Blue;//与向上分形对应的颜色;
extern color ClDn=Red;//与向下分形对应的颜色;
extern bool comment=true;//注释许可;

在添加的版本里, 变化:

从顶线到底线的单独距离

如果出现仓位则移除线, 可由魔幻数字过滤。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8318

