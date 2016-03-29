请观看如何免费下载自动交易
它在最后的向上/向下分形位置绘制水平线。
外部变量清单:
extern int TimeFrame=0;//如果=0, 则当前时间帧, 或分钟单位的时间帧, 分形级别将从此时间帧选取;
extern int Distanse=0;//线与分形之间的点距, 如果此值为负数则向内偏移, 如果为正数 - 外侧;
extern string FrApNam="Ap";//与向上分形对应的线名;
extern string FrDnNam="Dn";//与向下分形对应的线名;
extern color ClAp=Blue;//与向上分形对应的颜色;
extern color ClDn=Red;//与向下分形对应的颜色;
extern bool comment=true;//注释许可;
在添加的版本里, 变化:
从顶线到底线的单独距离
如果出现仓位则移除线, 可由魔幻数字过滤。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8318
