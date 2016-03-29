它在最后的向上/向下分形位置绘制水平线。

外部变量清单:

extern int TimeFrame=0;//如果=0, 则当前时间帧, 或分钟单位的时间帧, 分形级别将从此时间帧选取;

extern int Distanse=0;//线与分形之间的点距, 如果此值为负数则向内偏移, 如果为正数 - 外侧;

extern string FrApNam="Ap";//与向上分形对应的线名;

extern string FrDnNam="Dn";//与向下分形对应的线名;

extern color ClAp=Blue;//与向上分形对应的颜色;

extern color ClDn=Red;//与向下分形对应的颜色;

extern bool comment=true;//注释许可;

在添加的版本里, 变化:

从顶线到底线的单独距离

如果出现仓位则移除线, 可由魔幻数字过滤。