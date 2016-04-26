Mira cómo descargar robots gratis
х1 - Asesor Experto para MetaTrader 4
Este EA funciona de la siguiente manera:
1) se abren simultáneamente dos posiciones buy y sell con el lote inicial 0,1 y el nivel establecido de T/P - order_profit;
2) cuando una posición se cierra, buy y sell se colocan otra vez, pero con un lote reducido, etc.;
3) cuando se consigue el beneficio total igual a my_profit, todas las posiciones abiertas se cierran y el proceso se repite.
Si ocurre que el lote se hace igual a 0, el siguiente lote vuelve a ser igual a 0,1 etc.
