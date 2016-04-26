Este EA funciona de la siguiente manera:

1) se abren simultáneamente dos posiciones buy y sell con el lote inicial 0,1 y el nivel establecido de T/P - order_profit;

2) cuando una posición se cierra, buy y sell se colocan otra vez, pero con un lote reducido, etc.;

3) cuando se consigue el beneficio total igual a my_profit, todas las posiciones abiertas se cierran y el proceso se repite.

Si ocurre que el lote se hace igual a 0, el siguiente lote vuelve a ser igual a 0,1 etc.



Resultados de las pruebas.