х1 - Asesor Experto para MetaTrader 4

ЕВГЕНИЙ
Visualizaciones:
730
Ranking:
(5)
Publicado:
qf1.mq4 (3.98 KB) ver
Este EA funciona de la siguiente manera:
1) se abren simultáneamente dos posiciones buy y sell con el lote inicial 0,1 y el nivel establecido de T/P - order_profit;
2) cuando una posición se cierra, buy y sell se colocan otra vez, pero con un lote reducido, etc.;
3) cuando se consigue el beneficio total igual a my_profit, todas las posiciones abiertas se cierran y el proceso se repite.
Si ocurre que el lote se hace igual a 0, el siguiente lote vuelve a ser igual a 0,1 etc.


Resultados de las pruebas.

