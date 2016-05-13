







O script esvaziaos símbolos presentes na observação do mercado para o arquivo csv. ("").A pesquisa de símbolos acontece usado uma (não tenho medo desta palavra) estúpida escolha aleatória de letras. Isto é, tomamos o símbolo АААААА e verificamos se nele existe obervação do mercado. Depois tomamos АААААB, e assim por diante. O método é muito lento, não tiveram cérebro para inventar algo melhor.Variáveis ​​externas:- comprimento mínimo para o nome do símbolo (pode ser entre 1 e 10);- comprimento máximo para o nome do símbolo (entre 1 e 10);- usar ao procurar a símbolo "#" (true/false);- usar o símbolo "_";- usar as cifras (0-9);- usar as letras maiúsculas (A-Z);- usar as letras minúsculas (a-z).A velocidade do trabalho depende do(quanto mair for o valor, mais lento), e da quantidade ""-variáveis iguais a true (a mesma coisa). No meu P4 2.4 Ghz todos os símbolos de seis letras maiúsculas (tipo EURUSD) são encontrados em. Se acrescentarmos lá os símbolos "#" e "_", a pesquisa levará. E se acrescentarmos mais uma cifra, então, teremos de esperar ainda. Do mesmo modo, se selecionarmos, conseguiremos ver os resultados só dentro deMas não importa quantos caracteres haja na Observação do mercado.Por isso, para maior eficiência, selecione "Mostrar todos os símbolos", instale, todas as variáveis ""- excetona posição, e deixe durante a noite.De manhã você vai ver algo semelhante a isto: