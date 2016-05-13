Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SymbolList - script para MetaTrader 4
O script esvazia todos os símbolos presentes na observação do mercado para o arquivo csv. ("MT4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv").
A pesquisa de símbolos acontece usado uma (não tenho medo desta palavra) estúpida escolha aleatória de letras. Isto é, tomamos o símbolo АААААА e verificamos se nele existe obervação do mercado. Depois tomamos АААААB, e assim por diante. O método é muito lento, não tiveram cérebro para inventar algo melhor.
Variáveis externas:
- Min_CharsInSymbolName - comprimento mínimo para o nome do símbolo (pode ser entre 1 e 10);
- Max_CharsInSymbolName - comprimento máximo para o nome do símbolo (entre 1 e 10);
- Use_Reshetka - usar ao procurar a símbolo "#" (true/false);
- Use_Podcherkivanie - usar o símbolo "_";
- Use_09 - usar as cifras (0-9);
- Use_AZ - usar as letras maiúsculas (A-Z);
- Use_az - usar as letras minúsculas (a-z).
A velocidade do trabalho depende do Max_CharsInSymbolName (quanto mair for o valor, mais lento), e da quantidade "Use_"-variáveis iguais a true (a mesma coisa). No meu P4 2.4 Ghz todos os símbolos de seis letras maiúsculas (tipo EURUSD) são encontrados em 18 minutos. Se acrescentarmos lá os símbolos "#" e "_", a pesquisa levará 28 minutos. E se acrescentarmos mais uma cifra, então, teremos de esperar ainda 3 horas. Do mesmo modo, se selecionarmos Max_CharsInSymbolName = 7, conseguiremos ver os resultados só dentro de 111 horas.
Mas não importa quantos caracteres haja na Observação do mercado.
Por isso, para maior eficiência, selecione "Mostrar todos os símbolos", instale Max_CharsInSymbolName = 6, todas as variáveis "Use_"- exceto Use_az na posição true, e deixe durante a noite.
De manhã você vai ver algo semelhante a isto:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8317
