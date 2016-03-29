脚本导出 所有 市场观察窗口里的可用品种到一个 csv 文件 ("MT4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv")。

品种通过遍历一个字母集合来搜索。譬如, 我们取 AAAAAA 并检查它是否在市场观察里可用。然后我们取 AAAAAB, 如此以往。方法十分慢, 我不能创造任何智慧。

外部变量:

- Min_CharsInSymbolName - 最小品名长度 (可以是从 1 到 10);

- Max_CharsInSymbolName - 最大品名长度 (可以是从 1 到 10);

- Use_Reshetka - 在搜索期间是否使用 "#" 符号 (true/false);

- Use_Podcherkivanie - 使用 "_" 符号;

- Use_09 - 使用数字 (0-9);

- Use_AZ - 使用大写字母 (A-Z);

- Use_az - 使用小写字母 (a-z)。

工作速度依据 Max_CharsInSymbolName (数值越大, 工作速度越慢) 和 "Use_"-变量等于 true (相同)。在我的 P4 2.4 GHz, 所有六个大写字母的品名 (像是 EURUSD) 可在 18 分钟 之内找到。如果添加了字符 "#" 和 "_", 则搜索花费 28 分钟。如果添加数字, 则我不得不等待 3 小时。分别地, 如果您选择 Max_CharsInSymbolName = 7 (我从未遇到过如此之长的品名), 您将可能在 111 小时 之后才能看到结果。

但在市场观察里有多少品种没关系。

所以, 对于最大效能, 选择 "显示所有", 设置 Max_CharsInSymbolName = 6, 所有 "Use_"-变量除了 Use_az 为 true, 然后让它晚上运行。

在早上的时候您将看到像这样的结果: