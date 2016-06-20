無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SymbolList - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 782
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、「マーケットウォッチ」メニューから全てのシンボルを輸出し、csvファイルに書きこみます（"MT4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv"）。
シンボルの検索が文字列挙により行われます。例えば、シンボル「АААААА」を取って、「マーケットウォッチ」にあるかどうかをチェックします。次に、АААААB等々です。この方法は遅いですけど、効果的です。
外部変数:
- Min_CharsInSymbolName - シンボル名の長さの最大値（1～10）;
- Max_CharsInSymbolName - シンボル名の長さの最小値（1～10）;
- Use_Reshetka - 検索中にシンボル"#"を使用する（true/false）
- Use_Podcherkivanie - シンボル"_"を使用する;
- Use_09 - 数字を使う (0-9);
- Use_AZ - 大文字を使う (A-Z);
- Use_az - 小文字を使う (a-z)
動作速度はMax_CharsInSymbolName 、そしてtrueにした"Use_"の数によります。私のPentium4 2.4GHz のパソコン では、全てのEURUSDなど6個の大文字を持つシンボルが18分で見つけられます。"#"および"_"を加えると、検索は28分かかります。数字を使えば、3時間くらい待たなければなりません。従って、Max_CharsInSymbolName = 7である場合、検索結果は111時間に見られます。
ただし、シンボル数は意味ありません。
それで、成功するためには、「全てを表示する」にして、Max_CharsInSymbolNameに6を指定し、"Use_"の中ではUse_az以外の変数をtrueに設定します。次に、少々お待ちください。
結果は以下の通りです。:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8317
SymbolList fromSet
このスクリプトは、”.set”のファイルからシンボル一覧を出力し、csvファイルに書きこみます。х1
インジケータ無しの簡単なシステムです。一定の利益レベルを達成するまで減少ロットのポジションを増加することをベースにしています。
Fractal_Level_Xrust
あるトレーダーの依頼によって書かれたインディケータです。最後の上と下部フラクタルのレベルに合わせて2つの水平線を描画します。Fractal Levels
ビル・ウィリアムスによるフラクタルの修正版です。