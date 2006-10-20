







Скрипт выгружаетсимволы, присутствующие в Обзоре рынка, в csv-файл ("").Поиск символов происходит (не побоюсь этого слова) тупым перебором букв. То есть берем символ АААААА, проверяем, есть ли он в обзоре рынка. Потом АААААB, и так далее. Метод очень медленный, ничего более умного не придумал.Внешние переменные:- минимальная длина имени символа (может быть от 1 до 10);- максимальная длина имени символа (от 1 до 10);- использовать при поиске символ "#" (true/false);- использовать символ "_";- использовать цифры (0-9);- использовать заглавные буквы (A-Z);- использовать строчные буквы (a-z).Скорость работы зависит от(чем больше значение, тем медленнее), и от количества ""-переменных равных true (тоже самое). На моём P4 2.4 Ghz все символы из шести заглавных букв (типа EURUSD) находятся за. Если добавить туда знаки "#" и "_", поиск займет. А если добавить ещё и цифры, то ждать придется. Соответственно, если выбрать(длиннее имён не встречал), результаты можно будет увидеть только черезЗато не имеет значения, сколько символов в Обзоре рынка.Поэтому для максимальной отдачи выбирайте "Показать все символы", устанавливайте, все ""-переменные кромев положение, и оставляйте на ночь.А утром увидите что-то похожее на это: