Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SymbolList - скрипт для MetaTrader 4
Просмотров:
3644
Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Скрипт выгружает все символы, присутствующие в Обзоре рынка, в csv-файл ("MT4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv").
Поиск символов происходит (не побоюсь этого слова) тупым перебором букв. То есть берем символ АААААА, проверяем, есть ли он в обзоре рынка. Потом АААААB, и так далее. Метод очень медленный, ничего более умного не придумал.
Внешние переменные:
- Min_CharsInSymbolName - минимальная длина имени символа (может быть от 1 до 10);
- Max_CharsInSymbolName - максимальная длина имени символа (от 1 до 10);
- Use_Reshetka - использовать при поиске символ "#" (true/false);
- Use_Podcherkivanie - использовать символ "_";
- Use_09 - использовать цифры (0-9);
- Use_AZ - использовать заглавные буквы (A-Z);
- Use_az - использовать строчные буквы (a-z).
Скорость работы зависит от Max_CharsInSymbolName (чем больше значение, тем медленнее), и от количества "Use_"-переменных равных true (тоже самое). На моём P4 2.4 Ghz все символы из шести заглавных букв (типа EURUSD) находятся за 18 минут. Если добавить туда знаки "#" и "_", поиск займет 28 минут. А если добавить ещё и цифры, то ждать придется 3 часа. Соответственно, если выбрать Max_CharsInSymbolName = 7 (длиннее имён не встречал), результаты можно будет увидеть только через 111 часов.
Зато не имеет значения, сколько символов в Обзоре рынка.
Поэтому для максимальной отдачи выбирайте "Показать все символы", устанавливайте Max_CharsInSymbolName = 6, все "Use_"-переменные кроме Use_az в положение true, и оставляйте на ночь.
А утром увидите что-то похожее на это:
